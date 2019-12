Vrijwillige brandweerman komt om bij aanhoudende bosbranden Australië

De brandweerlieden bestreden een brand ongeveer 70 kilometer ten oosten van Albury in New South Wales, aldus de brandweer. Behalve in New South Wales kampt Australië met aanhoudende bosbranden in de staat Victoria en op het eiland Tasmanië.



Duizenden vakantiegangers zijn van een populaire toeristische plek in Zuidoost-Australië geëvacueerd omdat een hittegolf en sterke winden bosbranden in de regio aanwakkeren. Maar met temperaturen tot 40 graden en branden die delen van de hoofdweg afsluiten, kunnen veel toeristen en inwoners nu niet vertrekken.



De noodsituatie is de jongste ontwikkeling in de natuurbrandcrisis die Australië al maanden in de greep houdt. Inmiddels zijn zeker tien mensen om het leven gekomen en honderden huizen verwoest. Autoriteiten drongen er zondag bij ongeveer 30.000 toeristen op aan om East Gippsland te verlaten.