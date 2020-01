Vrouw (45) geëlektrocuteerd nadat ze gsm in bad laat vallen

Het drama gebeurde vrijdag in Dole, in de Franse streek Jura. Nathalie Pszola (45) was lerares en ook actief bij de vakbond. Overdag was ze nog gaan protesteren tegen de pensioenplannen van de Franse regering. Toen ze thuiskwam, ging ze in bad. Haar man en zoon troffen haar daar levenloos aan en verwittigden de hulpdiensten. Die konden enkel vaststellen dat de vrouw overleden was.

Naar alle waarschijnlijkheid liet ze haar gsm, die aan het opladen was, in bad vallen. Een gsm gebruiken die is aangesloten op het elektriciteitsnet, is erg gevaarlijk wanneer je in bad zit of als er water in de buurt is. Het lijkt erop dat Nathalie werd geëlektrocuteerd toen ze haar gsm in bad liet vallen.