Vrouw (59) overlijdt tijdens vakantie in Frankrijk door steek hoornaar

Miljoenen mensen kunnen niet bewijzen dat ze Indiër zijn

11:38 Onder Bengaals sprekende moslims in de Indiase staat Assam is onrust ontstaan, omdat zij vrezen te worden uitgezet. Volgens de Indiase autoriteiten zouden vier miljoen mensen in het gebied niet kunnen bewijzen dat ze Indiase burgers zijn, omdat hun namen ontbreken in het bevolkingsregister.