Vrouw die mogelijk is aangerand door beoogde opperrechter VS wil FBI-onderzoek

Een grondig onderzoek door wetshandhavers zorgt ervoor ,,dat cruciale feiten en getuigen in deze zaak op een onpartijdige manier beoordeeld worden'', stelt de advocaat. De vrouw zal volgende week ook niet getuigen op een hoorzitting die de senaatscommissie heeft gepland. Eerder werd bekendgemaakt dat ze daar wel haar verhaal zou doen.



Blasey vertelde in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Door de beschuldigingen is de kandidatuur van Kavanaugh in gevaar gekomen. Hij ontkent de beschuldigingen met klem en vindt de Amerikaanse president Donald Trump aan zijn kant.



Ook een vermeende getuige van het incident voelt er niets voor in het openbaar een verklaring af te leggen. Deze Mark Judge schreef aan het senaatscommissie zich ,,niets te kunnen herinneren'' van het voorval.