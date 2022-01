Vrouw vindt winnend lot van 3 miljoen dollar in haar spambox

De Amerikaanse Laura Spears deed een wel heel bijzondere ontdekking in haar spambox . Ze had blijkbaar 3 miljoen dollar gewonnen.

De 55-jarige vrouw was op zoek naar een mailtje dat ze kwijt was geraakt, waarvoor ze voor de zekerheid ook even bij haar spam keek.

Blij verrast vond ze daar iets heel anders: een winnend lot uit de loterij ter waarde van 3 miljoen dollar (2,65 miljoen euro). Spears had eerder die week een lot gekocht voor de Mega Millions-loterij, omdat ze de jackpot steeds verder zag stijgen. De loten worden voor 2 dollar (1,77 euro) per stuk verkocht in 45 Amerikaanse staten.

,,Een paar dagen later zocht ik naar een mailtje van iemand en keek ik voor de zekerheid ook in mijn spambox”, aldus Spears. ,,Toen zag ik dat ik een bedrag had gewonnen. Ik kon mijn ogen niet geloven, dus ik heb meteen ingelogd in mijn account op de website van de loterij zelf. Toen werd duidelijk dat ik echt gewonnen had.”

Spears zegt in shock te zijn en dankzij de winst eerder dan gepland met pensioen te kunnen gaan. In de toekomst zegt ze haar spambox beter in de gaten te gaan houden. ,,Ik zorg er zeker voor dat de Michigan Lottery als een veilig contactpersoon in mijn lijst staat, mocht ik ooit nog een soortgelijke mail mogen ontvangen.”

