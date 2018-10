Vrouw zet koop van verwoest Banksy-kunstwerk gewoon door

Banksy, een Britse straatkunstenaar die zijn identiteit altijd verborgen heeft weten te houden, staat erom bekend dat hij zijn publiek graag in de maling neemt. Vrijdag verbijsterde hij kunstliefhebbers bij het Londense veilinghuis Sotheby's toen zijn werk Girl With Balloon na de hamerslag in slierten uit de onderkant van de lijst kwam. De kunstenaar had daarin een versnipperaar verstopt, die begon te werken na het winnende bod.



Kunstkenners beseften al snel dat het werk dankzij de grap vermoedelijk alleen maar meer waard was geworden. ,,Banksy heeft bij de veiling geen kunstwerk verwoest, hij heeft er een gemaakt’’, zei Alex Branczik van Sotheby’s vandaag.



Daar is de kunstenaar zelf zich vermoedelijk ook van bewust, want hij gaf het werk een nieuwe naam: Love is in the bin (‘liefde ligt in de prullenbak’). ,,Het eerste kunstwerk dat live tijdens een veiling is gemaakt’’, aldus het bekende veilinghuis.