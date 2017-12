Texaan vermoordt vriendin met cadeau voor Thanksgiving: een samoeraizwaard

19:14 Agenten in Houston, Texas, kwamen direct in actie toen ze de melding ontvingen dat iemand ‘bezig was met snijden’. In het huis van Kenneth Wayne Lockings troffen ze diens vriendin dood aan in de woonkamer. Lockings had de 36-jarige vrouw zo goed als onthoofd met een samoeraizwaard.