VS bevestigen overleg in grensgebied Korea's

De VS bevestigen dat een Amerikaanse delegatie met Noord-Korea onderhandelt over een mogelijke top tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat die gesprekken plaatshebben in Panmunjom, de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

Enkele uren eerder had The Washington Post gemeld dat een groep Amerikaanse regeringsmedewerkers in Noord-Korea is gearriveerd voor voorbereidende gesprekken over een mogelijke top tussen Trump en Kim Jong-un.

Sung Kim, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea en tegenwoordig diplomaat in de Filipijnen, is volgens The Washington Post ingeschakeld om leiding te geven aan de voorbereidende gesprekken voor een mogelijke topontmoeting. Ook Allison Hooker, de Koreaspecialist van de Nationale Veiligheidsraad en Randall Schriver, onderminister van Defensie, zouden deel uitmaken van het Amerikaanse team.

Vastberaden