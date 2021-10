VS doden leider Al-Qaida in Syrië met drone-aanval

Man aangehou­den voor aanslag bij concert Ariana Grande in Manchester

22 oktober De Britse politie heeft een 24-jarige man opgepakt in verband met de aanslag bij een concertzaal in Manchester in 2017. Daarbij kwamen 22 mensen om en raakten 237 mensen gewond. De man, aangehouden bij terugkomst op het vliegveld van Manchester, wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme of het assisteren daarvan.