VS en Israël trekken zich terug uit Unesco: zes vragen

De Verenigde Staten hebben onlangs besloten uit Unesco te stappen . Belangrijkste reden is de 'anti-Israëlische houding' van de VN-organisatie voor cultuur en onderwijs. In navolging van dit besluit zegt ook Israël het lidmaatschap op. Maar wat betekent het vertrek van de VS en Israël voor de organisatie?

Wat doet Unesco ?

Unesco is opgericht in 1945. ,,De organisatie bestaat uit een gigantisch netwerk van landen die voortdurend met elkaar de dialoog aangaan over alles wat met onderwijs en cultuur te maken heeft. Zolang mensen met elkaar blijven praten, is de kans dat ze elkaar de hersens inslaan een stuk kleiner", legt woordvoerder Martijn van Ek uit.

Wat voor gevolgen heeft het vertrek van Israël en de Verenigde Staten voor Unesco?

,,Israël is nog niet officieel vertrokken, al hebben ze laten weten dat wel te zullen doen." Het vertrek van de VS noemt Van Eck 'erg jammer'. Ze gaan volgens hem overigens niet helemaal weg, maar nemen plaats op de tribune. Ze worden als het ware toeschouwer. ,,Eigenlijk was de stopzetting van contributie problematisch, maar dat gebeurde al in 2011", zegt Van Eck. Obama besloot toen Unesco niet meer te financieren, omdat de Palestijnen volwaardig lid werden. De bijdrage van de VS vormde 22 procent van de begroting van Unesco, dus dat besluit was heel betreurenswaardig."

Wat heeft Nederland aan Unesco?

Waar de organisatie misschien het bekendst om staat, is cultuur. Zo is er onder andere een lijst waar de allermooiste plekjes van de wereld op staan. Ook Nederlandse gebouwen en natuurgebieden schitteren in dit overzicht. Het doel van de lijst is om deze locaties te beschermen, zodat volgende generaties er ook van kunnen genieten. Voor Nederland is dit gunstig, omdat het het toerisme bevordert. ,,Het zorgt er ook voor dat de overheid meer moeite doet om het zogeheten werelderfgoed zo goed mogelijk te beschermen", vertelt Van Eck.

Wat is werelderfgoed?

Zelf noemt Unesco het 'de erfenis waar we nu mee leven en die we aan toekomstige generaties willen doorgeven'. De gebouwen en natuurlijke gebieden op de lijst zijn onvervangbaar, uniek en eigendom van de wereld. Het doel van de lijst is om deze locaties te beschermen, zodat de volgende generaties er ook van kunnen genieten.

Welke Nederlandse locaties staan er op de werelderfgoedlijst?

Er staan negen Nederlandse erfgoederen op de Werelderfgoedlijst, Curaçao heeft er één. Voorbeelden zijn: de Amsterdamse grachtengordel, De Beemster, de Molens bij Kinderdijk en de Waddenzee. Bekende locaties wereldwijd zijn de beroemde piramides in Egypte, Het Great Barrier Reef in Australië en de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Spanje.

Hoe is de lijst ontstaan?

Unesco hield in 1959 een internationale campagne om het bekende tempelcomplex Abu Simbel in Egypte te redden van de ondergang. De organisatie haalde 80 miljoen dollar op en besloot daarop het werk voort te zetten voor andere bijzondere locaties. Landen mogen zelf een voorlopige lijst opstellen van locaties. Daarna worden die locaties genomineerd. De VN-commissie voor werelderfgoed besluit uiteindelijk of de voordracht belangrijk genoeg is om op de lijst te komen.