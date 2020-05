‘VS gaan financiering WHO deels herstellen’

De Amerikaanse regering gaat de financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deels herstellen. Dat meldt Fox News. Vorige maand zette president Donald Trump de financiering stop uit onvrede over hoe de WHO de coronapandemie aanpakt.

Washington is bereid ‘te betalen wat China betaalt’ aan contributies, staat in een conceptbrief aan de WHO die Fox News in handen heeft.

De WHO verloor door het besluit van Trump zijn grootste geldschieter. De VS waren jaarlijks goed voor een bijdrage van 400 tot 500 miljoen dollar. Mochten de VS de daad bij het woord voegen en hetzelfde gaan bijdragen als wat de Chinezen betalen, dan blijft ongeveer een tiende van het oorspronkelijke bedrag over.

Trump benadrukte later op Twitter dat wordt gekeken naar meerdere voorstellen. De WHO zou mogelijk weer 10 procent kunnen krijgen van de voormalige Amerikaanse financiering, maar daar is volgens de president nog geen definitief besluit over genomen.

Gefaald

Trump schortte de financiering op omdat de WHO volgens hem de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezelde. Het longvirus dook daar in december voor het eerst op in de stad Wuhan. ,,De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met zeer weinig doden”, zei de president. ,,Zoveel doden zijn veroorzaakt door hun fouten.” De VN-organisatie heeft ‘gefaald in haar basisplicht’ en moet daarom ‘verantwoordelijk worden gehouden’, stelde Trump.