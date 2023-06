VS gaat opnieuw wapens leveren aan Taiwan

Toestel Argentijn­se dodenvluch­ten keert terug: ‘Piloten, we vinden jullie wel, net als bij de nazi’s’

Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië werden mensen levend uit vliegtuigen voor de Argentijnse kust naar beneden gegooid. Na jarenlang speurwerk is een van die toestellen nu terug in het Zuid-Amerikaanse land. Overlevende Miriam Lewin: ,,Er zitten zeker nog piloten ongestraft thuis.’’