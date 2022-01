VS halen familie van diplomaten in Oekraïne naar huis wegens “toegenomen dreiging”

Video Daar is ze! Zara (19) is jongste vrouw die ooit solo de wereld rond vloog

Met een brede glimlach en onder massale persbelangstelling en applaus is de Belgisch-Britse pilote Zara Rutherford (19) vanmiddag geland op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem in België. Na een reis van vijf maanden, waarbij ze over 52 landen vloog, is ze de jongste vrouw die ooit alleen de wereld rond vloog. Daarmee verbreekt ze het record. Haar voorgangster deed het op haar dertigste.

