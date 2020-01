VS houdt ‘geplande oefening’ met 52 straaljagers, daags na dreigement aanval 52 doelwitten

De Amerikaanse luchtmacht heeft vandaag, daags nadat president Donald Trump had gedreigd 52 doelwitten in Iran te bombarderen, een oefening met 52 bewapende F-35's gehouden. De straaljagers taxieden tien minuten lang op de startbaan van de luchtmachtbasis Hill Air Force Base in Utah.

De hypermoderne jachtvliegtuigen voerden een zogenoemde ‘olifantenloop’ (‘elephant walk’) uit, een ‘al maanden geleden geplande’ manoeuvre waarbij ze kort na elkaar opstijgen, en weer terugkeren naar de hangars. De vloot is nu op volle capaciteit, zei kolonel Michael Ebner tegen Associated Press. De jachtvliegtuigen kunnen als het bevel komt, op korte termijn worden ingezet, klinkt het.

De bevelhebber ontkent dat de oefening een directe reactie is rond de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. ,,Dat is geheel toeval’’, aldus Ebner.

Aanval

Generaal Qassem Soleimani werd vrijdagochtend gedood bij een luchtaanval van de VS in Bagdad. Daarbij kwam ook de Iraans-Iraakse commandant Abu Mahdi Al Muhandis om het leven. De VS beschuldigt Soleimani van de dood van Amerikaanse militairen in Irak en zijn aandeel in de oorlog in Syrië.

De bedreigingen tussen Iraanse en Amerikaanse zijde gaan over en weer. Iran heeft de nucleaire deal opgezegd. De spanning is ongekend hoog opgelopen in het conflict tussen de twee landen, waarbij veel landen in het Midden-Oosten zijn betrokken.

Terroristen

Trump zei onlangs 52 Iraanse doelen te hebben geselecteerd die bij een eventuele wraakactie aangevallen kunnen worden. In reactie heeft het Iraanse parlement vandaag een wetsvoorstel aangenomen waarin staat dat alle Amerikaanse strijdkrachten en werknemers van het Pentagon terroristen zijn.

Iran ziet ook hulp aan de Amerikaanse strijdkrachten als een “terroristische daad”. Dat geldt voor militairen, maar ook voor onder meer inlichtingen-, financiële- en technische diensten.

Iran heeft beloofd de dood van Soleimani te wreken. Er worden dertien wraakscenario’s bekeken, waarvan de minst erge nog steeds een ‘historische nachtmerrie’ zal zijn voor de VS.

Uitvaart

Bij de begrafenisstoet van Soleimani in de stad waar hij woonde, zijn ondertussen zeker 50 doden gevallen, meldden lokale media. Meer dan 210 mensen zouden gewond zijn geraakt. Er waren massa’s rouwende mensen op afgekomen. Gisteren kwamen naar schatting al een miljoen rouwende mensen af op de processies in Teheran, gekleed in het zwart, velen met Iraanse vlaggen en portretten van de gedode generaal in de hand.