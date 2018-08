VS leggen China nog meer importheffingen op

Bosbranden in de Algarve blijven woeden: 29 gewonden en meer dan 16.500 hectare verwoest

7 augustus In de Algarve, in het zuiden van Portugal, blijven de bosbranden woeden. In de bergachtige streek rond Monchique worden meer dan 1100 brandweermannen ingezet, om te voorkomen dat de brand overslaat op het toeristische stadje. De branden zouden al meer dan 16.500 hectare verwoest hebben, aldus bosexperts aan de krant Público. Bij de branden zijn 29 mensen gewond geraakt.