VS: Nieuwe sancties tegen Rusland voor steun aan Assad

Haley zei dat de sancties morgen door minister van Financiën Steven Mnuchin worden aangekondigd. De strafmaatregelen zullen worden opgelegd aan bedrijven die producten maken die verband houden met de Syrische president Assad of het gebruik van chemische wapens.



De Verenigde Staten hebben gisteren samen met Groot-Brittannië en Frankrijk bombardementen uitgevoerd in Syrië, als vergelding voor de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma, waarbij zeker 43 mensen zijn omgekomen. Het Doel van de tegenaanval was om 'een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens', aldus de Amerikaanse president Donald Trump.



,,Rusland blijft zich bezighouden met verkeerde zaken. Of het nou gaat of hun inmenging in Oekraïne, hun steun aan Venezuela, hun betrokkenheid in Syrië en het regime van Assad of hun samenwerking met Iran, het levert continu problemen op", aldus Haley.