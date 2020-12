VS: recordaantal doden en 100 duizend Covid-patiënten in ziekenhuizen

In de Verenigde Staten is woensdag met meer dan 2700 sterfgevallen het hoogste aantal coronadoden in een etmaal tot nu toe geregistreerd. Ook ligt een recordaantal van boven de 100.000 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, meldt het Covid Tracking Project.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS is sinds vorige maand opnieuw tot grote hoogten gestegen. Aankomend president Joe Biden waarschuwde Amerikanen woensdag voor dramatisch stijgende sterftecijfers als niet meer mensen zich er aan de beschermingsmaatregelen houden. Intussen waarschuwen meerdere Amerikaanse staten voor tekorten aan zorgpersoneel en ziekenhuisbedden.

,,Ik wil niemand angst aanjagen, maar begrijp de feiten", aldus Biden. ,,We zullen tussen nu en januari waarschijnlijk nog eens 250.000 mensen verliezen", zei de aankomend president op een online bijeenkomst voor mkb-ondernemers en -werknemers. ,,Begrijpt u mij? Omdat de mensen niet uitkijken." Biden gaf niet aan waarop zijn schatting van 250.000 extra doden op gebaseerd is. Volgens de statistieken van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, heeft het coronavirus sinds het uitbrak in de VS ongeveer 270.000 mensen het leven gekost. Bijna 14 miljoen personen in de VS zijn besmetgeraakt met het dodelijke longvirus.

Ook Robert Redfield, hoofd van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is bang dat er tegen februari volgend jaar mogelijk 450.000 personen in de VS overleden kunnen zijn aan het coronavirus. De huidige besmettingsgolf is volgens Redfield de meest vernietigende tot nu toe in termen van geografische verspreiding en snelheid in de toename van besmettingsaantallen, sterftecijfers en opnamecijfers.

In het Witte Huis is president Donald Trump ondertussen van plan om traditionele recepties die worden georganiseerd rondom de kerstdagen gewoon door te laten gaan, aldus zijn woordvoerder Kayleigh McEnany. De scheidende president heeft de ernst van de corona-epidemie in de Verenigde States geregeld gebagatelliseerd.