VS reduceren ‘komende maanden’ troepenmacht in Irak

,,De twee landen erkenden dat de VS, in het licht van aanzienlijke vooruitgang bij het elimineren van de dreiging van Islamitische Staat, de komende maanden de troepen uit Irak zullen blijven terugdringen’’, aldus een gezamenlijke verklaring van Irak en de VS waarin geen aantallen of een tijdschema werden genoemd. ,,De Verenigde Staten herhaalden dat het geen permanente bases of een permanente militaire aanwezigheid in Irak zoekt noch vraagt’’, staat verder in het document.