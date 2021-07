VS roepen president Tunesië op democratie te respecteren, spreke nog niet van staatsgreep

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken heeft maandag tijdens een telefoongesprek de Tunesische president Kais Saied aangespoord de democratie te respecteren, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS in een verklaring weten. De president stuurde eerder de regering van het land naar huis en zette het parlement op een zijspoor.

Blinken ‘moedigde president Saied aan zich te houden aan de principes van de democratie en mensenrechten die de basis vormen van het bestuur in Tunesië’, staat in de verklaring.

De VS maken zich grote zorgen over de situatie in het land. ,,Tunesië mag zijn democratische verworvenheden niet verkwisten. De Verenigde Staten zullen aan de kant van de Tunesische democratie blijven staan”, zei woordvoerder Ned Price van Buitenlandse Zaken al eerder.

Ook de mediasituatie in Tunesië baart de Amerikanen zorgen, nadat het kantoor van de Qatarese zender al-Jazeera in Tunis werd gesloten. ,,We vragen nauwgezet respect voor de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten”, aldus het ministerie.

Persvoorlichter Jen Psaki van het Witte Huis zei dat het te vroeg was om te bepalen of Saied een staatsgreep heeft gepleegd, en liet weten dat Buitenlandse Zaken een juridische analyse zal uitvoeren. Volgens de nationale wetgeving zijn de VS verplicht directe hulp stop te zetten aan regeringen die aan de macht zijn gekomen door gekozen leiders aan de kant te schuiven.