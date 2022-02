VS: Russische nepvideo moest aanval op Oekraïne rechtvaardigen

Daarmee bevestigen ze eerdere berichtgeving van vandaag door Amerikaanse media.

Het was de Washington Post die het eerst berichtte over de nepvideo, waarna ook media als CNN en The New York Times de berichtgeving overnamen. De media baseerden zich op bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens de Washington Post heeft Amerika de informatie gedeeld met Oekraïne en Europese bondgenoten en zal president Joe Biden later vandaag nog meer duidelijkheid verschaffen.

Pentagon-woordvoerder John Kirby en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lieten net al van zich horen: Kirby bevestigt de beschuldigingen die de Verenigde Staten aan het adres van Rusland doen. En het ministerie stelt zulke beschuldigingen niet zomaar te doen, er zou bewijs zijn. De VS hoopt het plan te bederven door het openbaar te maken.

Omvangrijk plot

De Amerikaanse autoriteiten spreken over een extreem omvangrijk complot. Volgens Kirby wilden de Russen een aanval in scène zetten en filmen. Op de video zou te zien moeten zijn hoe vermeende Oekraïense soldaten Russisch sprekende mensen aanvallen in het oosten van Oekraïne - met zijn pro-Russische bevolking - of in Rusland zelf. Ook zouden er explosies zijn en zelfs echte lijken worden gebruikt die slachtoffers van de strijd moesten verbeelden. Acteurs gingen rouwenden spelen.

Moskou wilde de propagandavideo vervolgens gebruiken om Oekraïne te beschuldigen van genocide tegen Russischsprekenden. Het zou een ​​Russische aanval moeten rechtvaardigen. Ook werd overwogen leiders van de opstand in Oost-Oekraïne Moskou te laten vragen om een Russische interventie. Westerse landen vrezen vanwege de Russische troepenopbouw bij de grenzen van Oekraïne voor een inval, terwijl de Russen eisen dat de Navo uit Oost-Europa vertrekt en Oekraïne nooit lid wordt van de Navo.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Oekraïense reservisten trainen in voorbereiding op een eventuele Russische inval. © AP

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de VS Rusland beschuldigt van dergelijke praktijken. In december werd al eens geopperd dat de Russen ‘onder valse vlag’ wilden proberen een confrontatie uit te lokken om een nieuwe invasie in Oekraïne te rechtvaardigen, na de inname van de Krim in 2014.

Pentagon-woordvoerder Kirby zei toen dat Rusland ‘van tevoren een groep agenten heeft ingezet’ om een ​​geheime operatie in het oosten van Oekraïne uit te voeren. De agenten zouden getraind zijn om sabotageacties uit te voeren tegen de opstandelingen in de Donbass. Rusland ontkende niet veel later in alle toonaarden.

Een nieuwe Russische desinformatiecampagne met valse beschuldigingen van genocide en acties in het Russische parlement om de rebellenregeringen in Oekraïne te erkennen, zouden de geloofwaardigheid van de bewijzen onderstrepen. Volgens de plaatsvervangende nationale veiligheidsadviseur van de VS, Jon Finer, toont het nepvideo-plan duidelijk het cynisme aan de andere kant. ,,We weten niet definitief of de Russen dit gaan doen. We weten wel dat dit een mogelijkheid is die ze overwegen. Dit soort voorwendsels hebben ze in het verleden ook al gebruikt om militaire acties te rechtvaardigen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk spreekt in een verklaring van een ‘onaanvaardbare actie’ en zegt de VS te steunen. ‘We zullen de propaganda van Rusland blijven blootstellen.’ En: ‘Het is duidelijk en schokkend bewijs van de Russische agressie.’

Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de nieuwste beschuldigingen.

Volledig scherm Russische tanks. © REUTERS

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: