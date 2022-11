VS: stuk van Chinese raket dat ongecontroleerd op weg was naar de aarde terug in de dampkring

updateEen Chinese raket die afgelopen maandag een onderdeel van een ruimtestation had gelanceerd, is vrijdag boven het zuidelijke deel van de Grote Oceaan teruggekeerd in de dampkring. Dat meldt de ruimte-afdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De raket die afgelopen maandag een onderdeel van een ruimtestation had gelanceerd, was vanochtend ongecontroleerd op weg terug naar de aarde. Een deel zou verbranden in de dampkring, maar grotere brokstukken zouden kunnen terechtkomen op het oppervlak van de aarde. Meestal plonzen de resten gecontroleerd in zee, maar omdat het nu niet gecontroleerd gebeurt, kon dat ook op land zijn.

De United States Space Command zegt niet waar de brokstukken zijn neergekomen en verwijst daarvoor naar China. Dat land heeft nog niets gemeld. Het land waarschuwde al dat het er niet voor kon zorgen dat de brokstukken zouden neerkomen op een plek waar geen mensen in de buurt zijn.

Nederland ligt niet in de gevarenzone, de raketonderdelen komen niet zo noordelijk. De brokstukken komen wel over Catalonië, en daar is vanochtend uit voorzorg het luchtruim korte tijd gesloten. Op de luchthavens van onder meer Barcelona, Tarragona en Reus konden tussen 9.38 en 10.18 uur geen vliegtuigen meer opstijgen of landen.

Als de raketresten voorbij Spanje vliegen, gaan ze via de Middellandse Zee en het Arabische schiereiland richting de Indische Oceaan. Kenners schatten aanvankelijk dat het ruimtepuin dit weekend op aarde zou neerkomen, maar nu gebeurt dat al een dag eerder.

Zodra een vaartuig in een baan rond de aarde is gebracht, zijn de onderdelen die hem hebben laten opstijgen niet meer nodig. In sommige gevallen krijgen ze dan een duwtje zodat ze worden gegrepen door de zwaartekracht. Ze plonzen daarna in de Grote Oceaan tussen Chili en Nieuw-Zeeland. Dat is de meest afgelegen plek op aarde. Het dichtstbijzijnde stuk land is bijna 2700 kilometer verderop. In andere gevallen krijgen de raketbrokstukken juist een duw omhoog, zodat ze zelf ook in een baan rond de aarde blijven. Daardoor draaiden vele duizenden stukken ruimteafval rond onze planeet.

Raket

Afgelopen maandag lanceerde China het derde en laatste onderdeel van zijn eigen ruimtestation ‘Tiangong’, of ‘Hemels Paleis’. De module ‘Mengtian’ (‘Dromen van de hemel’) werd gelanceerd bovenop een krachtige Lange Mars 5B-raket en koppelde 13 uur later aan de andere twee delen. De kern van de grote Chinese raket - 21 ton zwaar en zo groot als een gebouw van 10 verdiepingen - valt sindsdien wild en tuimelend weer naar de aarde.

Afgelopen juli ging een ander deel naar het ruimtestation, en de resten van de raket kwamen toen bij de Filipijnen in zee terecht.