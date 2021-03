VS sturen rampenbestrijding naar grens om migrantenkinderen bij te staan

De grensbewakingsdienst heeft te kampen met veel kinderen die zonder ouders of voogd de grens oversteken. De minderjarige migranten moeten eigenlijk binnen 72 uur worden overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken, dat vervolgens kijkt of ze bijvoorbeeld bij een familielid of opvangouders ondergebracht kunnen worden tot hun asieltraject is afgerond. Maar door het groeiende aantal kinderen stokt dat proces en moeten de kinderen langer in de detentiecentra blijven. Juist die centra, waar kinderen in het verleden vaak onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden, waren Democraten tijdens het presidentschap van Republikeinse Donald Trump een doorn in het oog. De democratische president Joe Biden kreeg de afgelopen weken de kritiek voor de voeten geworpen dat hij te weinig deed om de ‘kinderen in kooien’-praktijken een halt toe te roepen.