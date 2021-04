VS sturen vliegtuigen voor zoektocht naar Indonesische onderzeeër

Groot verdriet bij The Kelly Family: zangeres Barbara (45) plotseling overleden

20 april De Duits-Britse zangeres Barbara ‘Barby’ Kelly is vorige week donderdag op 45-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar familie vanmiddag in een verklaring bekend op Facebook. Barbara Kelly maakte jarenlang deel uit van The Kelly Family, een excentrieke artiestenfamilie die in de jaren 90 langdurig in de hitlijsten stond. Ze verkochten ruim twintig miljoen albums.