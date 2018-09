VS: Syrië bereidt opnieuw gifgasaanval voor in eigen land

Hoofd Duitse veilig­heids­dienst: Geen bewijs voor klopjach­ten in Chemnitz

10:24 Het hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) twijfelt of bij rechtse betogingen in Chemnitz klopjachten zijn geweest op buitenlanders. Volgens Hans Georg Maassen is er geen belastbaar bewijs dat dergelijke klopjachten hebben plaatsgevonden. Dat zegt hij vandaag in de Duitse krant Bild.