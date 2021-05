VS: ‘Tweestatenoplossing enige optie in Israël’

Een tweestatenoplossing met een apart land voor Israëliërs en een land voor Palestijnen is volgens de Verenigde Staten de enige oplossing voor het conflict. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat vandaag na een ‘productieve dag’ in Jeruzalem en Ramallah. Hij wil de Palestijnen ‘nieuw optimisme’ geven in afwachting van de staat ‘die ze verdienen’.

Blinken zei vanochtend dat de VS 75 miljoen dollar (61 miljoen euro) willen bijdragen aan de wederopbouw van de Gazastrook. 5,5 miljoen daarvan gaat direct naar de Gazastrook. Het herbouwen van het gebombardeerde gebied is volgens de minister een belangrijke stap om het conflict niet weer te laten escaleren. ,,Om geweld te voorkomen, moeten we de onderliggende problemen aanpakken. Dat begint met het aanpakken van de humanitaire crisis en het herbouwen van de Gazastrook.”

Hamas, de organisatie die de Gazastrook regeert, mag echter geen baat hebben bij de wederopbouw en de humanitaire steun die naar het gebied gaat, zei Blinken. Volgens de minister kan de door de VS gesteunde wederopbouw Hamas juist ondermijnen. De groepering wordt in de VS en in de Europese Unie gezien als terroristische organisatie.

De Amerikaanse minister sprak met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas van de Fatah-beweging. Fatah regeert op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever en verloor in 2006 de macht over de Gazastrook aan Hamas.

In het gesprek met Abbas zei Blinken dat de VS de banden willen aanhalen met Abbas en de Palestijnse autoriteiten, nadat die onder de vorige Amerikaanse regering waren verslechterd. Blinken wil bijvoorbeeld het consulaat in Jeruzalem dat de banden met de Palestijnen onderhoudt heropenen, nadat de vorige regering het na 25 jaar liet sluiten.

Door de recente conflicten kwamen in totaal ruim 260 mensen om het leven, de meesten in de Gazastrook.

