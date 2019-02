VS uiten scherpe kritiek op geweld tegen bevolking Venezuela

Bij schermutselingen aan de grens met Colombia tussen Venezolaanse veiligheidstroepen en betogers, vielen zaterdag twee doden. Ook raakten 285 mensen gewond, van wie er 37 naar ziekenhuizen moesten worden gebracht. De oppositie, met hun leider Juan Guaidó, probeert vrachtwagens met voedsel en andere hulpgoederen het land in te krijgen, het regime van president Nicolás Maduro probeert dit met geweld te voorkomen. Zij staken vrachtwagens met hulpgoederen in brand.



,,Wat voor een soort zieke tiran verhindert de komst van hulpgoederen aan hongerige mensen? De beelden van brandende vrachtwagens vol hulpgoederen zijn misselijkmakend’’, zo twitterde de Amerikaanse minister Pompeo.



,,Terwijl @jguaido probeert de hulpgoederen bij de inwoners te krijgen, stuurt Maduro gewapende troepen af op onschuldige burgers’’, zo gaat Pompeo verder. ,,De VS zullen actie ondernemen tegen diegenen die een vreedzaam herstel van de democratie in Venezuela in de weg staan. Nu is de tijd om achter de wanhopige bevolking van Venezuela te gaan staan. Wij zijn solidair met diegenen die strijden voor vrijheid.’’