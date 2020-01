VS weigert nog steeds uitlevering van gevluchte diplomatenvrouw die tiener doodreed

Meerdere doden en zwaargewon­den bij schietpar­tij in Duitsland: ‘jongeman vuurde op familiele­den’

14:51 Bij een schietpartij in het Duitse Rot am See, in de deelstaat Baden-Württemberg, zijn meerdere gewonden gevallen en mogelijk ook doden. De schutter is gearresteerd en de aanleiding voor het drama zou in de relationele sfeer liggen.