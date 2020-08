VS willen dat opgeschorte VN-sancties tegen Iran weer worden ingesteld

Ophef onder VN-personeel over ‘geel’ als ras in racisme-enquête

2:19 Onder personeel van de Verenigde Naties is ophef ontstaan over een personeelsenquête over racisme. Op de vraag hoe medewerkers zich identificeren, was ‘geel’ een van de mogelijke antwoorden. Die term wordt door veel mensen van Oost-Aziatische afkomst als beledigend en racistisch ervaren.