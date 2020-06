VS willen openheid China over neerslaan Tiananmen-protest

Spaanse pornoster (46) opgepakt voor dood fotograaf na ritueel met paddengif

4 juni Een voormalige Spaanse pornoacteur is samen met twee anderen aangehouden in verband met de dood van een fotograaf tijdens een ritueel met paddengif. De 46-jarige Nacho Vidal wordt verdacht van doodslag, nadat modefotograaf José Luis Abad bij hem thuis was overleden en hij volgens justitie niets had gedaan om hem te redden.