VS worstelt met smokkel vinkjes: vogels gebruikt bij zangwedstrijden

Dat meldt The New York Times deze week. ,,Mensen plaatsen weddenschappen op hoe vaak de vinken zullen kwetteren in een minuut tijd en welke vogel het vaakst kwettert'', legt een woordvoerder van de douane uit. De wedstrijden zijn al langer populair in Zuid-Amerika, waar veel van de vogels vandaan gesmokkeld worden. Tegenwoordig worden de competities ook gehouden in New York.



Een succesvolle wedstrijdvogel kan wel 10.000 dollar (ruim 8800 euro) opleveren. Dat maakt het smokkelen van de diertjes een lucratieve bezigheid. De douane heeft dit jaar al zeker 184 kleine vinken onderschept op het vliegveld in New York. Smokkelaars proberen de vogeltjes in onder meer sokken en de kartonnen kokers van rollen toiletpapier het land in te krijgen. Soms worden de beestjes voorafgaand aan de reis tot rust gebracht met een beetje rum.



De autoriteiten vonden zaterdag nog zeventig vinkachtigen in de bagage van een man uit Guyana, een land in Zuid-Amerika. Hij had zijn levende vracht in plastic haarrollers verstopt. De onderschepte vogels zijn in quarantaine geplaatst. De autoriteiten vrezen voor de verspreiding van ziektes, zoals de vogelgriep.