VS zet leger in om ‘invasie’ door karavaan migranten te stoppen

Er gaan 5.200 militairen extra naar de grens met Mexico om die te bewaken tegen de migrantenkaravaan, kondigde het Pentagon maandag aan. Dat is meer dan het dubbele van het aantal Amerikaanse soldaten dat in Syrië tegen IS vecht. Het lijkt wel oorlog. De VS moet zich wapenen tegen een inval, verklaart de Amerikaanse president. ,,Dit is een invasie van ons Land en ons leger wacht jullie op!’’ twitterde Trump. Met de vluchtelingenkaravaan die onderweg is naar de VS proberen volgens hem ook bendeleden, terroristen uit het Midden-Oosten en andere criminelen het land binnen te komen.



Wat is er aan de hand? Enkele duizenden migranten uit Honduras, Guatemala en El Salvador zijn lopend onderweg naar de VS. Het begon half oktober met een groep van zo’n tweehonderd vluchtelingen uit San Pedro Sula, een stad in het door armoede en corruptie geteisterde Honduras, berucht vanwege het bendegeweld.