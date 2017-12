'VS zet transgender, foetus en diversiteit op lijst met verboden woorden CDC'

Het Amerikaanse instituut voor volksgezondheid, het Center for Disease Control (CDC), heeft van de overheid instructies gekregen om een lijst van zeven woorden of uitdrukkingen niet meer te gebruiken in officiële documenten die betrekking hebben op de budgetten van de dienst.

Beleidsanalisten van het CDC in Atlanta kregen donderdag tijdens een briefing te horen dat er een lijst van verboden woorden is opgesteld. Het gaat om de woorden 'vulnerable' (kwetsbaar), 'entitlement' (aanspraak), 'diversity' (diversiteit), 'transgender', 'fetus' (foetus), 'evidence-based' (gebaseerd op bewijs) en 'science-based' (wetenschappelijk gefundeerd).

In sommige gevallen kregen de analisten alternatieve uitdrukkingen aangereikt. In plaats van 'gebaseerd op bewijs' of 'wetenschappelijk gefundeerd' stelt de regering voor dat voortaan wordt geschreven: 'CDC baseert zijn aanbevelingen op wetenschap rekening houdend met gemeenschapsnormen en wensen'.

Het verbod houdt betrekking op documenten aangaande de financiering die aan partners van het CDC en het Congres gegeven worden, zo deelde een van de analisten die de vergadering bijwoonde mee aan de Washington Post. Andere aanwezigen bevestigden het nieuws.

Quote Volgens mijn ervaring hebben we nooit eerder tegenwerking gehad vanuit ideologisch standpunt. Analist bij CDC

Ongeloof

De analist, wiens naam enkel bij de krant bekend is omdat hij geen officiële woordvoerder van de CDC is, zegt dat het de eerste keer in zijn lange carrière is dat er een lijst met 'controversiële' woorden is opgesteld. ,,In mijn ervaring hebben we nooit eerder tegenwerking gehad vanuit ideologisch standpunt,” vertelt hij. De aanwezigen op de vergadering reageerden vol ongeloof, zegt de analist. ,,Collega's dachten dat er een grap werd gemaakt.”

De medewerker verwacht dat er vanuit het CDC heftig zal worden gereageerd op de censuur. ,,Onze experts zullen dit niet zomaar over hun kant laten gaan – het nieuws heeft hen nog niet bereikt.”

12.000 personeelsleden

Het CDC heeft een budget van ongeveer zeven miljard dollar en stelt meer dan 12.000 mensen te werk die zich in de VS en daarbuiten bezighouden met alles van voedselveiligheid tot hartziekten, kanker en de bescherming tegen de uitbraak van besmettelijke ziektes. De instelling wordt gesteund door zowel Republikeinen als Democraten.

'Verkeerde voorstelling'

Volgens het Amerikaanse departement voor Gezondheid en Sociale diensten (HHS), is het nieuws over de censuur uit de context getrokken. ,,De bewering dat HHS ‘woorden heeft verboden’ is een compleet verkeerde voorstelling van de gesprekken over de formulering van de budgetaanvraag,” zegt HHS-woordvoerder Matt Lloyd.

Quote De Trump-ad­mi­ni­stra­tie zit vol gevaarlijke ontkenners van de wetenschap. Mara Keisling, directeur Nationaal Centrum voor Transgendergelijkheid

Irrationeel

Ook buiten het CDC wordt verbouwereerd op het nieuws gereageerd. ,,Doen en blijven doen alsof transgenders niet bestaan en toestaan dat deze leugen onderzoek naar de openbare gezondheid en preventie besmet, is irrationeel en erg gevaarlijk,” reageert Mara Keisling, directeur van het Nationaal Centrum voor Transgendergelijkheid. ,,De Trump-regering zit vol gevaarlijke ontkenners van de wetenschap die niets van doen hebben met Amerikaanse openbare gezondheidsinstellingen zoals het CDC.”

Quote Hier is een woord dat nog wel mag worden gebruikt: belachelijk. Rush Holt, directeur American Association for the Advancement of Science

Ook Dana Singiser, vicepresident openbaar beleid en overheidszaken bij Planned Parenthood, liet haar stem horen. ,,Je kunt niet strijden tegen het zikavirus of de gezondheid van vrouwen en foetussen verbeteren als je het woord ‘foetus’ niet mag gebruiken. Je moeten kunnen spreken over wetenschap en bewijs als je op zoek gaat naar behandelingen voor besmettelijke ziektes als ebola.”