VS zetten dood gewaande prediker uit Mali op terroristenlijst

Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Amadou Koufa, pseudoniem van Amadou Diallo, is een Malinese jihadist. Hij preekt in verschillende West-Afrikaanse landen. Ook roept hij jongeren op zijn voorbeeld te volgen. Koufa is een belangrijke pion binnen de aan al-Qaeda gelieerde organisatie Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Groep voor Steun aan Islam en Moslims, afgekort JNIM). Die organisatie werd vorig jaar al op de terroristenlijst gezet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reageerde verheugd op het nieuws over de plaatsing van Amadou Koufa op de lijst.

In november vorig jaar werd gemeld dat Koufa om het leven was gekomen bij een gezamenlijke operatie van het Malinese leger en Franse militairen van de Barkhane-interventiemacht. Het Franse ministerie van Defensie bevestigde de informatie maar de Franse satellietzender France24 meldde in februari dat de jihadistenchef springlevend is. Dat bleek volgens haar uit een video van iets meer dan 19 minuten (zie onderaan) waarin te zien was dat Koufa rondwandelde met twee personen. Die vroegen hem in het Engels en Arabisch om een reactie op de berichten over zijn dood. De radicale prediker vertelde ook dat de informant die de Franse en Malinese militairen had geholpen in de aanloop naar hun operatie was gearresteerd.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de JNIM sinds haar oprichting in 2017 verantwoordelijk voor de dood van ruim 500 burgers. Die vielen bij aanslagen, onder andere tegen de generale staf van de strijdkrachten van Burkina Faso Faso en op de Franse ambassade in Ouagadougou in maart 2018 (8 doden en 85 gewonden).

Kopstuk

Het Franse ministerie van Defensie maakte dinsdagavond de dood bekend van terrorist Ali Maychou, een kopstuk van de JNIM. Deze Marokkaan, die vele aliassen gebruikte, stond te boek als een senior sharia-functionaris van de JNIM ( en een voormalig rechter voor al-Qaeda in de Sahara-tak van de Islamitische Maghreb.