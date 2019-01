'VS zetten verzoek om uitlevering van Huawei-topvrouw door’

Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. De Canadese ambassadeur in de VS, David McNaughton, zei in een interview in de Canadese krant The Globe And Mail, dat de VS hebben laten weten de uitlevering van Meng te vragen. Hij zei niet wanneer het formele uitleveringsverzoek door de VS wordt ingediend. De uiterste datum ervoor is volgens de diplomaat 30 januari.



Huawei wilde volgens de krant niet reageren op de lopende juridische zaak. China zei dinsdag dat de Verenigde Staten en Canada misbruik maken van hun uitleveringsverdrag in het geval van Meng Wanzhou. China herhaalde de oproep om Meng vrij te laten. ,,Elke persoon met een redelijk oordeel zou tot de conclusie komen dat Canada zich vergist heeft in zijn acties'', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.