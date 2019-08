Vuurwerkshow in Frankrijk gaat mis: Dertien gewonden

‘Als Trump Groenland wil kopen, is dat definitief bewijs dat hij gek is geworden’

16 augustus Zowel Denemarken als Groenland reageren verbaasd op het idee van Donald Trump om Groenland te kopen. De Amerikaanse president zou volgens ingewijden in het Witte Huis gezegd hebben dat hij interesse heeft om Groenland van Denemarken over te nemen, meldde The Wall Street Journal vandaag. Ane Lone Bagger, de Groenlandse minister van Buitenlandse Zaken, reageerde: ,,We willen best zaken doen met de Verenigde Staten, maar wij zijn niet te koop.’’