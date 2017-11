'Waar is Billy?' Radeloze terminale vrouw zoekt naar verloren broer

Toen Judy 17 was vonden zij en Nathan hun oudere broers en zussen wel terug. ,,We zijn relatief goed bevriend nu, we onderhouden contact. Maar Billy is het laatste puzzelstuk. We dachten dat we tijd hadden om hem terug te vinden, maar nu blijft er niet veel tijd meer over.”



Charity, de dochter van Judy, gooide de zoektocht naar de verloren broer online. ,,Help alsjeblieft!”, schrijft ze op Facebook. Ze vraagt ook aan iedereen om het bericht te delen, in de hoop zo veel mogelijk mensen te bereiken. De post werd intussen al meer dan 1.200 keer gedeeld, en de familie wil ook DNA-monsters af te nemen in de hoop Billy of zijn nakomelingen terug te vinden.