Waar is echtgenote van Marokkaanse koning?

Waar is Lalla Salma en wat is er met haar gebeurd? De echtgenote van de Marokkaanse koning Mohammed VI is wereldwijd onderwerp van speculatie en geruchten, waarbij Spaanse media op basis van een artikel in weekblad Hola! meldden dat de koning (54) en zijn prinses-gemaal (39) zijn gescheiden.

De Marokkaanse regeringswoordvoerder Mustapha El Khalfi wilde vandaag geen antwoord geven op vragen over Lala Salma van een correspondent van het Spaanse persbureau EFE. Volgens bladna.nl, een nieuwssite voor Marokkanen in Nederland, raadde de zichtbaar gegeneerde zegsman de journalist aan zich te richten tot het koningshuis, het enige orgaan dat bevoegd is te antwoorden op vragen over de monarchie.

Het paleis reageerde tot nu toe niet op de berichtenstroom, in bevestigende noch ontkennende zin. Marokkaanse media branden hun vingers er niet aan.

Hola, het Spaanse zusterblad van het Britse Hello!, schreef gisteren: 'Koning Mohammed VI, 54 jaar, en prinses Lalla Salma, 39 jaar, zijn gescheiden volgens meerdere bronnen dicht bij het paleis'. Wellicht geen toevallig gekozen datum voor het als 'scoop' gepresenteerde nieuws omdat het koningspaar gisteren 16 jaar getrouwd was.

Hartoperatie

De speculaties over Lalla Salma begonnen toen de prinses-gemaal eind vorige maand niet aan het bed van haar man zat nadat hij in Parijs een hartoperatie had ondergaan. Haar afwezigheid viel extra op omdat het Marokkaanse hof, tegen de gebruiken in, een foto verspreidde van de geopereerde koning omringd door zijn broer, zussen en twee kinderen. Dat riep vragen op. Op social media werd gesuggereerd dat Lalla Salma de foto wellicht had genomen en daarom niet op de foto stond. Maar dat bleek niet het geval te zijn.

Lalla Salma werd tijdens de ziekte van Mohammed VI geen enkele keer in Parijs gezien terwijl op Marokkaanse websites negatieve berichten over haar verschenen. Opmerkelijk want in Marokko is berichtgeving over de koninklijke familie streng gereguleerd. Buitenlandse media merkten ondertussen op dat Lalla Salma sinds vorig najaar niet meer in de openbaarheid was getreden. Ook niet voor evenementen die te maken hadden met haar stichting voor kankeronderzoek.

Burgermeisje