Waarnemend premier Armenië claimt verkiezingszege, tegenstanders vermoeden stemfraude

Katholieke kerk in VS overweegt Biden recht op communie te ontzeggen vanwege abortus­stand­punt

19 juni Katholieke priesters in de VS willen voortaan de Heilige Communie weigeren aan VS-president Joe Biden. Een verklaring hierover is donderdag door een verdeelde Katholieke Bischoppenconferentie goedgekeurd. Reden hiervoor is zijn progressieve visie op het recht op abortus.