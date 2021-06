Waarnemend premier Armenië wint verkiezingen, tegenstanders vermoeden stemfraude

Aan het begin van de nacht claimde Pasjinian al de overwinning. ,,Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is duidelijk dat we een overtuigende meerderheid zullen hebben”, citeerde het Russische persbureau Interfax Pasjinian. De alliantie onder leiding van Kotsjarian erkende de claim van de waarnemend premier niet en vermoedt dat er sprake is van stembusfraude. In een verklaring liet het blok weten de verkiezingsuitslag niet te erkennen, totdat signalen over fraude zijn onderzocht.



Uit opiniepeilingen kwam naar voren dat het een nek-aan-nekrace zou worden tussen beide partijen tijdens de vervroegde verkiezingen. Die waren door de regering uitgeroepen om een einde te maken aan een politieke crisis. Die brak uit nadat etnisch Armeense troepen vorig jaar een zes weken durende oorlog tegen Azerbeidzjan hadden verloren en grondgebied in en rond Nagorno-Karabach hadden moeten prijsgeven.



Pasjinian staat sindsdien onder druk. Er zijn regelmatige straatprotesten waarin wordt geëist dat hij aftreedt vanwege de voorwaarden van het vredesakkoord, dat een einde maakte aan het conflict. Door de deal, die tot stand kwam door bemiddeling van Rusland, kreeg Azerbeidzjan de controle terug over het grondgebied dat het in het begin van de jaren 90 tijdens een oorlog had verloren.