Waarom alle grote modemerken dit jaar in het teken van de tijger staan

chinees nieuwjaarVandaag begint het Chinees Nieuwjaar, een feest dat elk jaar in het teken van een ander dier staat. Dit jaar is dat de tijger, en dat laat de modewereld niet ongemerkt voorbij gaan. Louis Vuitton, Valentino, Versace, Fendi, Balenciaga, Saint Laurent: stuk voor stuk gebruiken zij het dier als inspiratiebron voor hun collecties. En dat is slim.

Er zijn subtiele interpretaties, zoals bij Bottega Veneta, dat heel wat oranjekleurige stukken aanbiedt onder de categorie ‘Lunar New Year’ (de Engelstalige benaming voor Chinees Nieuwjaar), maar we zien vooral interpretaties die allesbehalve subtiel zijn. Tijger(-motieven) versieren kledingstukken, handtassen en andere accessoires bij de vleet. Kortom, de tijger is overal.

Toeval is dat niet. Volgens voorspellingen van managementadviesbureau Bain & Company is China goed op weg om in 2025 de grootste luxemarkt ter wereld te worden. ,,Voor grote luxemerken is de Aziatische markt zeer belangrijk”, zegt de Belgische modejournalist David Devriendt. ,,Men merkt dat de groei in Europa en Amerika stagneert, en in Azië alleen maar toeneemt. Er is daar heel veel kapitaal, en dus ook veel potentieel voor de luxemarkt.”

,,Vroeger omvatte Japan de grootste markt in Azië, maar China heeft hen ondertussen voorbijgestoken qua koopkracht. Voor de Japanse consument moesten Westerse luxemerken hun aanbod weinig aanpassen, maar de Chinese markt vindt de lokale cultuur belangrijker. Dat maakt het voor Westerse bedrijven moeilijker om die markt aan te boren, en men heeft de plank in het verleden al vaak misgeslagen.”

Dolce & Gabbana werd in 2018 beschuldigd van racisme vanwege een reclamespot gericht op de Aziatische markt, waarin modellen van Aziatische origine pizza en pasta aten met stokjes. Daar kwam zelfs een rechtszaak van die nog steeds lopende is, een enorme smet op het imago van het bekende luxemerk.

Even commercieel interessant als Kerstmis

Om zulke tegenwind te vermijden, spelen de luxehuizen in 2022 op veilig. De bedrijven willen duidelijk de Aziatische markt bekoren, zonder daarbij ook maar iemand tegen de borst te stoten. De collecties zijn dan ook een letterlijke interpretatie van het Jaar van de Tijger, dat in China vanaf vandaag gevierd wordt. ,,Veel kan men daar niet mis mee doen. En als je weet dat Chinees Nieuwjaar dezelfde recordverkopen haalt als Kerstmis bij ons, is het logisch dat grote merken deze kans niet laten liggen”, zegt Devriendt.

Puur vanuit commercieel oogpunt zijn collecties gebaseerd op het gestreepte roofdier een slimme zet. Maar ook doorzichtig. ,,Vergelijk het met de regenboogcollecties. In het begin is het leuk om als groep of cultuur aandacht te krijgen, maar al gauw voelen sommigen zich hierdoor gereduceerd tot cash cows”, aldus journalist Devriendt.

Een groeiend aantal merken verbindt hun winst aan goede doelen. Zo pakt Prada uit met ‘Action in the Year of the Tiger', een initiatief om bewustzijn te creëren rond de met uitsterven bedreigde diersoort - uiteraard vergezeld van een collectie.

Bottega Veneta zal de renovatie van een stuk van de Chinese Muur financieren, maar permitteerde zich ook om een gigantisch reclamebord op het monument te installeren. Ze gebruikten hiervoor wel de kleuren die symbool staan voor geluk in het Mandarijn: groen en oranje.

