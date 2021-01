Waarom de man die Trump in het zadel hielp nu zijn zondebok is

Nu het stof van de inval in het Capitool is neergedaald, wordt langzaam duidelijk dat de gekostumeerde indringers die in de hal poepten, de aandacht afleidden van extremere elementen. Beelden tonen wat een groep mannen wilde: 'Hang Pence op!', scanderen ze in een video. Buiten was een galg gebouwd, waaraan een strop hing.