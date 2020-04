Waarom Donald Trump zo'n haast heeft en flinke ruzie op Twitter maakt

Het was weer twitteroorlog in het Witte Huis gisteravond. Donald Trump schoot meer tweet-raketten af dan gebruikelijk want niet alleen China en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden onder vuur genomen, Trump hekelde heel specifiek diverse gouverneurs van Amerikaanse staten die hardop betwijfelen of het wel zo slim is om nu al de lock down af te bouwen terwijl verschillende besmettingscurves nog maar net pieken of dat nog moeten doen.



De reden van het offensief ligt een half jaar in de toekomst: de presidentsverkiezingen. Trump stond er goed voor met een sterkere economie dan ooit, zoals hij zelf altijd benadrukt, maar lijkt nu toch met de dag nerveuzer te worden nu massale werkloosheid door het coronavirus aanhoudt en zijn grote trots, economie, aan het krimpen is.



‘President Trump is wanhopig om de quarantainemaatregelen te beëindigen en het land weer op de been te brengen’, aldus een commentator. Trump eiste om die reden vorige week ook ‘totale autoriteit’ om de economie ter heropenen terwijl hij die volgens de grondwet helemaal niet heeft. Dat erkende hij later ook wel weer. Het woord is aan de staten, zoals ook de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, pas nog uitlegde.

Paniek

Trumps tweets van vannacht wijzen toch op twijfel of hij tijd genoeg heeft om de boel weer op orde te krijgen. De president zei letterlijk dat gelijkgestemde demonstranten (tegen de lock down) die anderhalvemetermaatregelen nogal provocerend negeerden ,,zeer verantwoordelijke mensen lijken te zijn”. In Michigan, Ohio, North Carolina en Virginia werden demonstraties gehouden tegen verplicht thuisblijven.



Ook extreemrechtse organisaties manifesteren zich. Ze voelen zich aangetast in hun constitutionele vrijheden en zwaaien daarbij met Zuidelijke vlaggen. Trump vindt zelf ook dat sommige staten te ver gaan met maatregelen in de strijd tegen het virus, al gaat hij dan weer niet zo ver het thuisblijven expliciet af te keuren. Wat dat betreft is de president de laatste maanden nogal vaak van standpunt veranderd.



Het draait ook nog steeds om de schuldvraag. Terwijl tegenstanders benadrukken dat Trump in kritische weken bijvoorbeeld gewoon meetings met zijn achterban hield en een keer of zes ging golfen in plaats van het land beter voor te bereiden op wat ging komen, wijst de president weer naar China. Dat het dodental van de stad Wuhan plots was herzien bewees volgens hem ,,dat er veel vreemde dingen gebeuren” met betrekking tot de oorsprong van het nieuwe coronavirus.

Daarbij lijkt Trump ook bezig met een potje armpjedrukken met de populaire gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo. Die had zich beter moeten voorbereiden en nu niet lopen zeuren over een gebrek aan ademhalingsapparaten. ‘Cuomo zou meer tijd moeten besteden aan het bestrijden van het virus, dan het klagen erover”, schreef Trump. New York krijgt verreweg het meeste geld, de meeste hulp en de meeste medische middelen, aldus Trump.