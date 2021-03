Waarom eigenlijk alleen Boskalis het Suezkanaal weer vrij kan maken

Met name de aanvoer van het benodigde materiaal kan vertraging opleveren, stelt het Papendrechtse bergings- en baggerbedrijf. Al is het volgens Berdowski nog de vraag of het echt nodig is zijn vloot naar Egypte te sturen. Daarvoor wil hij eerst de berekeningen van zijn team afwachten, dat woensdagochtend in Egypte is geland. Dat team voert langs het kanaal meerdere metingen uit. Ook gaan de Boskalis-experts aan boord van het gestrande schip om een zo goed mogelijke inschatting te maken hoe de Ever Given het snelst weer in de vaargeul terecht kan komen.