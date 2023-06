Waarom escaleert de situatie in Kosovo? Oude wonden, haatpropaganda en politiek opportunisme

In Kosovo staan de verhoudingen tussen Serviërs en Kosovaren weer op scherp. De Servische tennisser Novak Djokovic mengde zich in het conflict met politieke uitspraken tijdens het grandslamtoernooi in Parijs.

De wereld kijkt bezorgd naar Kosovo. Het land in Zuidoost-Europa, grenzend aan Servië, Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië was eerder een kruitvat in een regio met grote gevoeligheden. Balkan-historicus Geert Luteijn over de achtergronden van de recente spanningen.

Luteijn: ,,Voor Serviërs blijft Kosovo ‘heilige grond’ en de bakermat van hun beschaving. Dat komt deels door enkele historische orthodoxe kloosters, die daar nog steeds te vinden zijn. Deze redenering is enigszins vreemd en doet denken aan de Russische claims op Oekraïne. Cultureel gezien kunnen we Vlaanderen beschouwen als de bakermat van Nederland, maar dat betekent niet dat we nu Vlaanderen als Nederlands grondgebied moeten opeisen. Wat er werkelijk speelt, is dat politieke actoren aan beide zijden het Kosovo-conflict opportunistisch aangrijpen om de aandacht af te leiden van andere, binnenlandse, problemen.’’

Waarom escaleerde de zaak deze keer?

,,Dit geweld vloeit voort uit de oorlog in Kosovo (1998-1999). Die oorlog was het gevolg van een guerrillastrijd door het Kosovo Liberation Army (KLA), wat het Milosevic-regime weer aangreep om etnische zuiveringen op de Albanese meerderheid in de tot dan toe Servische provincie uit te voeren. De nasleep is nog steeds voelbaar. Servische en Albanese media verspreiden nog dagelijks veel haatpropaganda. Vorig jaar escaleerden de spanningen, toen de Kosovaarse regering probeerde om etnische Serviërs te verplichten hun Servische kentekenplaten te vervangen door Kosovaarse kentekenplaten. Dit werd gezien als een bedreiging van hun identiteit. De afgelopen weken liepen de spanningen verder op vanwege de burgemeestersverkiezingen. In het noorden van Kosovo bevinden zich vier gemeenten met een Servische meerderheid, maar Servische kiezers boycotten de verkiezingen. Omdat minder dan 4 procent ging stemmen, zijn er Kosovaarse burgemeesters gekozen die nu beschermd moeten worden tegen boze Serviërs, onder andere door de vredesmacht van de Navo.’’



In tegenstelling tot eerdere regeringen hebben de huidige Kosovaarse premier Albin Kurti en de zittende Servische president Aleksandar Vucic een onverdraagzame houding. Wat is hiervoor de reden?

,,Kurti heeft een verleden als activist tegen het regime van Slobodan Milosevic, de voormalige president van Servië in de jaren 90. Hij heeft hiervoor zelfs gevangen gezeten. Kurti is zeer uitgesproken over de onafhankelijkheid van Kosovo en is minder bereid tot compromis in het conflict dan zijn voorgangers. Aan de andere kant is de Servische president Vucic erop gebrand om de Serviërs in Kosovo dominant te maken. Een Servische burgemeester in Kosovo die niet op één lijn zat met Vucic werd vermoord. De rechtszaak daarover begint binnenkort. Naar mijn inschatting wordt de lokale woede voornamelijk aangewakkerd vanuit Servië.’’



Volledig scherm Novak Djokovic viert zijn overwinning in Parijs. Inzet: de boodschap die hij na afloop achterliet. © AFP/Twitter

Heeft de bekendste Serviër, Novak Djokovic, nog invloed op dit conflict? Hij schreef na het winnen van een wedstrijd op Roland Garros op een cameralens: ‘Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld’.

,,Djokovic vertolkt de mening van veel gewone Serviërs. Hij is niet radicaler dan de gemiddelde Serviër, die Kosovo inderdaad beschouwt als de bakermat van Servië. Er is ook een duidelijke link met het culturele erfgoed dat in Kosovo aanwezig is. Een overeenkomst tussen Servië en Kosovo om dit erfgoed te beschermen zou logisch zijn, maar op dit moment zie ik dat niet gebeuren.’’



Want hoe zal dit uiteindelijk aflopen?

,,Ik zie op korte termijn geen oplossing met de huidige Servische regering. Vucic heeft geen interesse in het oplossen van dit conflict. Hij gebruikt het graag als afleiding voor andere problemen. Kurti daarentegen heeft er meer belang bij, omdat Kosovo hoopt vooruitgang te boeken richting integratie in de Europese Unie. Maar op dit moment is dat vrijwel onmogelijk vanwege dit conflict. De toekomst zal afhangen van de politieke wil en de bereidheid van beide partijen om compromissen te sluiten.’’



Deur naar nieuwe verkiezingen open Kosovo is bereid nieuwe lokale verkiezingen te houden in het noorden van het land, waar de Servische gemeenschap protesteert tegen de aanstelling van burgemeesters van Albanese afkomst. President Vjosa Osmani zei dat na een overleg met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Moldavië. Die twee drongen aan op een nieuwe stembusgang. Voor nieuwe verkiezingen moet wel de juiste juridische procedure in gang worden gezet, benadrukte Osmani. Zij heeft gezegd dat er opnieuw kan worden gestemd als genoeg lokale kiezers een petitie daarover steunen. Het overleg in Moldavië, waar ook EU-buitenlandchef Josep Borrell en de Servische president Aleksandar Vucic bij waren, werd gehouden aan de zijlijn van een Europese top. De lokale verkiezingen in Noord-Kosovo werden in april geboycot door de Servische gemeenschap, waardoor etnische Albanezen in vier gemeenten aan de macht kwamen. De opkomst was met 3,5 procent extreem laag. De Serviërs erkennen de gekozen vertegenwoordigers niet. Dat leidde maandag tot botsingen waarbij dertig NAVO-militairen en meer dan vijftig betogers gewond raakten. Zowel Osmani als Vucic zeggen dat ze de crisis in Noord-Kosovo willen bezweren. Macron en Scholz willen dat de nieuwe verkiezingen zo snel mogelijk worden gehouden en vragen ook om de duidelijke medewerking van de Servische zijde.