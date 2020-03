'Waarom Europa niks doet? Nou, omdat jullie het niet wilden’

VIDEO Twintig personen door Turkije aange­klaagd voor gruwel­moord op Saoedische journalist Khashoggi

10:22 Turkije klaagt twintig personen aan voor betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De openbaar aanklager in Ankara heeft de aanklachten ingediend. Khashoggi werd in 2018 door een moordcommando om het leven gebracht in het Saoedische consulaat in Istanboel.