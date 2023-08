Waarom jongeren met een zeilschip de wereld over varen en bij 32 haltes stoppen

New York geeft ruim 40 gestolen antiquitei­ten terug aan Italië

De autoriteiten van New York hebben enkele tientallen gestolen antiquiteiten ter waarde van bijna 3,5 miljoen dollar (zo’n 3,2 miljoen euro) teruggestuurd naar Italië. Het gaat om 42 uitzonderlijke stukken, zo’n 2500 jaar oud, die tijdens een ceremonie in New York zijn teruggegeven aan Italiaanse functionarissen.