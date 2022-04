Waarom knapt Rwanda het vuile werk van de Britten op?

Volgens de deal kunnen asielzoekers die in de toekomst het Kanaal oversteken naar Rwanda worden gebracht om daar hun asielprocedure af te wachten. Het land in Oost-Afrika krijgt hiervoor zo’n 144 miljoen euro van de Britten. Premier Johnson denkt dat ‘Rwanda’ een probaat afschrikmiddel is, zodat veel vluchtelingen het risico niet langer nemen om de illegale oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.