Waarom Peru plots de meeste coronadoden telt

In de Peruaanse publieke opinie klinkt nauwelijks verrassing over de plots zeer hoge coronasterftecijfers. Na correctie van het sterftecijfer blijken er in Peru 500 mensen per 100.000 inwoners te zijn omgekomen door het virus. Dat is relatief meer dan in welk ander land ter wereld dan ook en bijvoorbeeld vijf keer meer dan in Nederland.

Peru heeft dus een coronadodental dat bijna drie keer hoger is dan werd gedacht. In plaats van 68.000 slachtoffers blijken er nu bijna 181.000 mensen aan het virus te zijn bezweken.

Een reden waarom Peru - naast immense corruptie en een ouderwets gezondheidssysteem - ook kwetsbaar is, zou zijn dat het land relatief weinig koelkasten per huishouden heeft. Peruanen gaan daarom veel vaker naar de markt, wat mogelijk een van de grootste besmettingshaarden was. Artsen bekritiseren de Peruaanse overheid, die de pandemie zeker in het begin maar op zijn beloop zou hebben gelaten en naar verluidt bijvoorbeeld niet heeft geïnvesteerd in beademingsapparaten. Ook het testen zou slecht zijn verlopen. Peru vertrouwde op goedkope, maar - zo bleek - onvoldoende accurate tests uit China. Slechts 5 procent van de Peruanen is tot nu toe tenminste één keer gevaccineerd.

Begrafenissen

Veel Peruanen vermoedden al dat de officiële cijfers niet klopten. Het aantal begrafenissen in het land stond niet in verhouding tot de officiële dodentallen door corona, valt te lezen op sociale media. En veel mensen stierven thuis zonder dat daar verder onderzoek naar werd gedaan. ,,Ons gezondheidsstelsel is zo slecht dat we helemaal niet zijn toegerust op wat voor pandemie dan ook”, klaagt een vrouw in een straatinterview op de nationale televisie.

,,Lang voor de verhalen over de zuurstoftekorten in India en in Brazilië hadden we in Iquitos deze trieste realiteit met het coronavirus”, aldus William Pan, een Amerikaanse gezondheidsexpert die de situatie in Peru volgt. Iquitos is de vijfde stad van Peru. Er wonen een half miljoen mensen. ,,Duizenden mensen werden afgelopen april en mei weggestuurd bij de ziekenhuizen vanwege zuurstofgebrek en gebrek aan ruimte. Het medisch personeel werd totaal overweldigd door de besmettingen en kon het niet meer aan”, zegt hij in The New York Times.

Volgens premier Violeta Bermudez werden de cijfers maandag bijgesteld op advies van nationale en internationale gezondheidsexperts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ,,Het is onze plicht deze cijfers openbaar te maken. Ze zijn van belang voor het volgen van het verloop van de pandemie, en om die pandemie aan te pakken”, aldus Bermudez op de nationale televisie. Nadat ze de opmerkelijke oversterfte in het land hadden bekeken, concludeerden de specialisten dat cijfers van het ministerie van Volksgezondheid niet klopten. Die laatsten rammelden sowieso, omdat veel mensen buiten het ziekenhuis stierven. Maar ook in de ziekenhuizen zou vaak niet zijn geregistreerd wat de doodsoorzaak was.

Gevoelig

Het rapport komt op een politiek gevoelig moment, vlak voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de linkse, voormalige vakbondsleider Pedro Castillo en Keiko Fujimori, de dochter van oud-president Alberto Fujimori die een lange gevangenisstraf uitzat wegens mensenrechtenschendingen en corruptie.

De pandemie heeft de politieke onrust in Peru alleen maar aangewakkerd nadat president Martín Vizcarra in november werd afgezet. Vorig jaar werd bekend dat zijn entourage zich in het geheim al had laten vaccineren. Interim-president Francisco Sagasti liet daarop een lijst publiceren met 487 notabelen die hun positie zouden hebben misbruikt. Vizcarra was alweer de vierde president, die in vijf jaar tijd kon vertrekken. Drie van de laatste vier Peruaanse presidenten belandden in de gevangenis wegens corruptie.

Volledig scherm Kisten met nieuwe coronaslachtoffers arriveren op een begraafplaats in de hoofdstad Lima. © AFP

Naar verluidt zouden na Peru meer landen kunnen volgen met gecorrigeerde sterftecijfers. Ook in andere delen van Zuid-Amerika wordt weinig transparant omgegaan met de statistieken. De WHO stelde onlangs dat de sterfgevallen door Covid-19 wereldwijd waarschijnlijk veel hoger zijn dan werd geregistreerd.

