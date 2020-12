Waarom Trump-fans Fox News links laten liggen en wel kijken naar déze zender

Britse man (25) per ongeluk doodgescho­ten tijdens jacht op wilde zwijnen in Frankrijk

5 december In Zuid-Frankrijk is een Britse man per ongeluk doodgeschoten tijdens een jacht op wilde zwijnen. Morgan Keane (25) was hout aan het hakken om zijn huis te verwarmen. Hij bevond zich op slechts honderd meter van zijn woning toen hij plots werd getroffen door een verdwaalde kogel. De 30-jarige schutter is aangeklaagd voor doodslag.