Wachten op cannabisolie: Doodziek meisje (6) op intensive care

Gewonde Nederlan­ders vliegtuig­crash Zuid-Afri­ka nog in ziekenhuis

10:43 De drie Nederlandse medewerkers van luchtvaartmuseum Aviodrome die gisteren gewond zijn geraakt bij een vliegtuigcrash in Zuid-Afrika, liggen nog in het ziekenhuis. De verwachting is dat ze daar snel uit worden ontslagen, vertelt een woordvoerster van Aviodrome. Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen is er vrijwel zeker van dat de crash werd veroorzaakt door een falende motor.